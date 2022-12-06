«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت الليلة بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل سرت لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج أقل من متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وتكون غربية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تسجل 20 و22 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، إلى متوسطة على ساحل سرت لاحتمال ظهور ضباب خفيف الليلة.