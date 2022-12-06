كشف تفاصيل واقعة مقتل مواطن في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مركز شرطة بوعطني بمدينة بنغازي تفاصيل واقعة مقتل مواطن بأعيرة نارية.

تعود بداية الواقعة إلى استقبال مستشفى الجلاء جثمان المتوفى، حيث توجه أعضاء التحريات بالمركز إلى المكان، وتمكنوا بعد جمع المعلومات من تحديد هوية الجاني، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكشفت التحريات وجود الجاني في منطقة المساكن، حيث جرى استهدافه وبحوزته سلاح الجريمة، بندقية آلية، لكنه لاذ بالفرار فور رؤية رجال الأمن، الذين طاردوه حتى أوقفوه في المنطقة، ثم نقلوه إلى مركز الشرطة.

واعترف الجاني بارتكابه جريمة القتل، وأفاد بأن المجني عليه كان قادمًا من مدينة البيضاء لحضور حفل زفاف، واعترف بقيامه بإطلاق النار عليه بالبندقية دون قصد، وجرى إخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحريز السلاح المُستخدم في الجريمة، وإيداع الجاني بمؤسسة الإصلاح والتأهيل على وجه السرعة.