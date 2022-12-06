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حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 6 ديسمبر 2022)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 09:43 صباحا
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 6 ديسمبر 2022)
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الطقس مستقرًا على معظم المناطق، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة الليلة على بعض مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و29 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر الليلة على أقصى المناطق الغربية، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا على سرت والمناطق المجاورة لها، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، فمتغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و24 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر غدًا على مناطق بنغازي والخليج، والرياح جنوبية شرقية فمتغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قلية السحب، والرياح جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.

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