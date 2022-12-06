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بيانات «المالية»: 3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والقطاعات السيادية خلال 11 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 09:05 صباحا
بيانات «المالية»: 3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والقطاعات السيادية خلال 11 شهرا
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجل إجمالي نفقات القطاعات السيادية، والجهات التشريعية والأجهزة الرقابية، 3 مليارات و19 مليونًا و864 ألفًا و711 دينارًا، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 نوفمبر الماضي، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

نفقات القطاعات السيادية
وبلغ إجمالي نفقات القطاعات السيادية مليارين و797 مليونًا و6 آلاف و377 دينارًا، حسب التقرير، الصادر أمس الإثنين، توزعت بواقع 106 ملايين و633 ألفًا و333 دينارًا للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له، و709 ملايين و263 ألفًا و999 دينارًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها، و325 و750 ألفًا لوزارة العدل والجهات التابعة لها.

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وخصصت مبالغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بواقع 332 مليونًا و345 ألفًا و561 دينارًا، ومليار و316 مليونًا و146 ألفًا و820 دينارًا لوزارة المالية والجهات التابعة لها، و6 ملايين و866 ألفًا و664 دينارًا لوزارة التخطيط والجهات التابعة لها،

196 مليونًا لـ«النواب» و26 مليونًا لمجلس الدولة
وبالنسبة للجهات التشريعية، سجلت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له، 196 مليونًا و108 آلاف و334 دينارًا، وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة 26 مليونًا و750 ألف دينار.

يذكر أن حجم الإنفاق خلال 11 شهرًا، بلغ 88.8 مليار دينار، بواقع 41.9 مليار دينار للباب الأول (الرواتب)، و8.4 مليار دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و687 مليون دينار للباب الثالث (التنمية)، و19.3 مليار دينار للباب الرابع (الدعم)، و19.2 مليار دينار تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، وفق التقرير.

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