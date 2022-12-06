بيانات «المالية»: 93.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 11 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من الأول من يناير حتى 30 نوفمبر الماضي، 93 مليارًا و728 مليونًا و707 آلاف و948 دينارًا، حسب تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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وتوزعت الإيرادات المالية بواقع 90 مليارًا و325 مليونًا و14 ألفًا و275 دينارًا كموارد نفطية، فيما بلغت الإيرادات السيادية الأخرى مليارين و459 مليونًا و675 ألفًا و908 دنانير، وبواقي أرصدة الحسابات عن سنوات سابقة 944 مليونًا و17 ألفًا و765 دينارًا، وفق التقرير الصادر، أمس الإثنين.