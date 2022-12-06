Atwasat

بيانات «المالية»: 88 مليار دينار نفقات خلال 9 أشهر.. منها 19 مليارا لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 08:27 صباحا
بيانات «المالية»: 88 مليار دينار نفقات خلال 9 أشهر.. منها 19 مليارا لمؤسسة النفط
شعار وزارة المالية، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

سجل إجمالي الإنفاق العام 88 مليارًا و887 مليونًا و384 ألف دينار، تضمن تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بـ 19 مليارًا و241 مليونًا و645 ألفًا و391 دينارًا.

جاء ذلك في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للفترة من بداية العام وحتى 30 نوفمبر الماضي، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتوزع الإنفاق بواقع 41 مليارًا و912 مليونًا و486 ألفًا و780 دينارًا لبند المرتبات، و8 مليارات و41 مليونًا و532 ألفًا و286 دينارا لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.

وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 687 مليونًا و17 ألفًا و672 دينارًا، و19 مليارًا و31 مليونًا و701 ألفًا و856 دينارًا لنفقات الدعم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب

كاركاتير خيري - المسؤول والمنصب
تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»

تقرير: محمد بن سلمان ينوي استثمار نصف مليار دولار في شركة منبثقة عن «كريدي سويس»
مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا

مؤسسة النفط تدعو الشركات العالمية لرفع «القوة القاهرة» عن عملياتها في ليبيا
الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)

الجويفي: دعم الوزارة سيصل إلى جميع الأندية (صور)
«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس

«فيفا» يرفض طلب فرنسا باحتساب هدف جريزمان في تونس
زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية

زيلينسكي: الدفاعات الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ الروسية
حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في ليبيا

حكومة الوحدة تعلن رفع «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز في...
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب

مدرب إسبانيا: لن نغير فلسفتنا.. وستواجهنا مهمة صعبة أمام المغرب
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الليبي بالأرقام
عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي

عائلة بيليه تتحدث عن حقيقة الحالة الخطرة.. وابنته فلافيا: سئمنا تلقي التعازي
تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون

تأخير الشيخوخة وتحسين الهضم.. تعرف إلى فوائد بلسم الليمون
أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم

أستراليا تبني تلسكوبا تصفه بأنه من الأقوى في العالم
هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟

هل الموز فاكهة مناسبة للشتاء؟
«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»

«هيومن رايتس ووتش» تنشر شهادات مروعة لمحتجزين سابقين في زنازين «الكانيات»
كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية

كاركاتير خيري- تركيا تستعد لإطلاق عملية عسكرية شمال سورية
كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي

كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس المخلوي التنفسي
استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة

استعادة ليبيا المتحدة ضمان لليبيا الواحدة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بيانات «المالية»: 93.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 11 شهرا
بيانات «المالية»: 93.7 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال ...
بيانات «المالية»: 3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية والقطاعات السيادية خلال 11 شهرا
بيانات «المالية»: 3 مليارات دينار نفقات الجهات التشريعية ...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 6 ديسمبر 2022)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الثلاثاء 6 ديسمبر 2022)
وقفة في جزيرة الفرناج بطرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات (صور)
وقفة في جزيرة الفرناج بطرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات (صور)
«العمل»: إحالة مرتبات 3 أشهر لـ16 ألف عامل في 65 شركة متعثرة
«العمل»: إحالة مرتبات 3 أشهر لـ16 ألف عامل في 65 شركة متعثرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
جلسة حوارية حول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات ببراك الشاطئ
جلسة حوارية حول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات ببراك ......
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت الليلة بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت الليلة بسبب الضباب...
كشف تفاصيل واقعة مقتل مواطن في بنغازي
كشف تفاصيل واقعة مقتل مواطن في بنغازي...
«العمل»: إحالة مرتبات 3 أشهر لـ16 ألف عامل في 65 شركة متعثرة
«العمل»: إحالة مرتبات 3 أشهر لـ16 ألف عامل في 65 شركة متعثرة...
وقفة في جزيرة الفرناج بطرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات (صور)
وقفة في جزيرة الفرناج بطرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط