بيانات «المالية»: 88 مليار دينار نفقات خلال 9 أشهر.. منها 19 مليارا لمؤسسة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

سجل إجمالي الإنفاق العام 88 مليارًا و887 مليونًا و384 ألف دينار، تضمن تمويل الترتيبات المالية الموقتة الطارئة للمؤسسة الوطنية للنفط، والتي تقدر بـ 19 مليارًا و241 مليونًا و645 ألفًا و391 دينارًا.

جاء ذلك في تقرير الإفصاح والشفافية المالية العامة الصادر عن وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للفترة من بداية العام وحتى 30 نوفمبر الماضي، والمنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتوزع الإنفاق بواقع 41 مليارًا و912 مليونًا و486 ألفًا و780 دينارًا لبند المرتبات، و8 مليارات و41 مليونًا و532 ألفًا و286 دينارا لنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل.

وخصصت مبالغ لمشروعات وبرامج التنمية تقدر بـ 687 مليونًا و17 ألفًا و672 دينارًا، و19 مليارًا و31 مليونًا و701 ألفًا و856 دينارًا لنفقات الدعم.