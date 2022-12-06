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«مستشفى بن سينا» بسرت يتسلم شحنة أدوية ومعدات الطبية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 01:22 صباحا
«مستشفى بن سينا» بسرت يتسلم شحنة أدوية ومعدات الطبية
عينة من شحنة الأدوية (بوابة الوسط)
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تسلمت مخازن الأدوية الطبية بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت، مساء اليوم الإثنين، شحنة من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى «بوابة الوسط» بأن هذه الشحنة جرى شراؤها من البند المخصص للتحسين والتطوير من أجل تخفيف الأعباء عن المرضى، لافتا إلى أن إدارة المستشفى تبذل جهودا من أجل توفير كافة الإمكانيات الطبية للمرضى.

- مرضى مستشفى بن سينا يشتكون من نقص التحاليل والأدوية

وفي السادس من أغسطس الماضي، اشتكى المرضى من نقص الأدوية والتحاليل الطبية بمستشفى بن سينا التعليمي، وذلك خلال جولة تفقدية لعميد بلدية سرت مختار المعداني، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى، والاحتياجات الواجب توفيرها للمستشفى.

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