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حبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية - صرمان بتهمة الاختلاس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 12:47 صباحا
حبس مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية - صرمان بتهمة الاختلاس
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على موقع فيسبوك)
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أمرت النيابة العامة، مدير سابق لإدارة الخدمات الصحية- صرمان، بتهمة الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الزاوية استقصى وقائع الفساد التي شابت سلوك مسؤول الإدارة.

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الاستيلاء على أموال الرعاية الصحية
وأظهر التحقيق الابتدائي ثبوت ارتكابه جرائم الاستيلاء على الأموال المخصصة لنظام تمويل خدمات الرعاية الصحية، ووضع وثائق مزورة لغرض تحصيل مئات الآلاف من الدنانير بالمخالفة للتشريعات، وتمويه مصدر الأموال بإجراء تحويلات إلى حسابات أشخاص أسهموا الإجراء بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.

وأوضح البيان أن النيابة العامة أمرت بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقي، بناء على نتائج البحث والتحقيق.

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