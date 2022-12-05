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حفتر: الوضع في طرابلس عرقل الحل الشامل والحلول التلفيقية إضاعة للوقت

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 09:28 مساء
حفتر: الوضع في طرابلس عرقل الحل الشامل والحلول التلفيقية إضاعة للوقت
قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر. (أرشيفية: القيادة العامة)
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قال قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، إن «من أبرز العراقيل التي أدت إلى فشل كل المساعي للحل الشامل هو الوضع في طرابلس» حيث «مركز السلطة التنفيذية العليا» هناك «تسيطر عليه المجموعات المسلحة منذ سنوات»، منبها إلى أن «بقاء الحلول التلفيقية إضاعة للوقت والجهد وتفاقم للأزمات».

وحذر حفتر في كلمة أمام اهالي أجدابيا، اليوم الإثنين، من أن «المدن والقرى التي تنعم بالأمن والأمان قد يدفعهم استمرار هذا الوضع في طرابلس إلى اتخاذ قرارهم الحاسم بإدارة شؤونهم وإدارة مؤسساتهم ورسم خارطة طريقهم بمعزل عن العاصمة طرابلس مؤقتاً حتى تستقر الأمور فيها»، مؤكدا أن «موقف القوات المسلحة لن يكون حينئذٍ إلا داعماً وحامياً لهم».

حفتر: ما جرى السنوات الماضية أعاق ليبيا من الانطلاق نحو بناء الدولة
ودعا حفتر المجموعات المسلحة إلى «أن تبدي استعدادها للتخلي عن سلاحها وامتلاك الشجاعة والوطنية لتلك الغاية، والتخلي عن سلوكها الذي ألحق بليبيا وشعبها ضررا بالغا وعرقل مساعي لم الشمل وبناء الدولة»، لافتا إلى أن «السلاح طال جميع المدن والقرى، وعطل المساعي الحميدة كافة».

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وأكد حفتر أن ما جرى خلال السنوات الماضية أعاق ليبيا «من الانطلاق نحو بناء الدولة»، مشددا على ضرورة «احترام طموحات الشعب الليبي من أجل الحرية والكرامة» وأن «يملك الجميع ما يكفي من الشجاعة والكرامة وأن ينحاز للوطن ويضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار».

حفتر يهاجم الطبقة السياسية
وهاجم حفتر في كلمته الطبقة السياسية في ليبيا وقال «نرى اليوم المتشبثين بالسلطة والمعرقلين للمسار الديموقراطي ممن لا ينتمون للمؤسسة العسكرية»، لافتا إلى أن «المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في العملية الانتخابية يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية».

وتابع: «هؤلاء يسيطر عليهم الخوف في أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلىء صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين»، معتبرا أن «الخيار للشعب والصندوق هو التحدي فيمن يرى في نفسه القدرة على المنافسة»، لافتا كذلك إلى أن «المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون للمؤسسة العسكرية لا من قريب ولا من بعيد».

حفتر: لو أراد العسكريون الانقلاب على المسار الديموقراطي لما استطاعت قوة الوقوف في طريقهم
كما أكد حفتر أنه «لو أراد العسكريون الانقلاب على المسار الديموقراطي لما استطاعت قوة الوقوف في طريقهم»، لافتا إلى أن «المواقف أثبتت قدرة القوات المسلحة على الإنجاز وتحدي الظروف واستعداد منتسبيها للتضحية بأرواحهم فداء للوطن»، وشدد أيضا على أنه «لا يمكن لأحد المزايدة على منتسبي القوات المسلحة في الوطنية والإيمان بالخيار الديموقراطي في حكم البلاد وإدارة شؤونها».

وأشاد حفتر في كلمته بمدينة أجدابيا وقال إنها «دفعت الأرواح ثمناً لهزيمة الإرهاب واكتسبت لقب مدينة الشهداء بجدارة واستحقاق»، مشددا على ضرورة «أن يعم السلام وترفع راية المصالحة والتسامح والأمن والاستقرار بعد كل المحن والأزمات المتتالية في ليبيا».

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