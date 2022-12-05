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الطرابلسي يستعرض آفاق التعاون الأمني مع تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 07:58 مساء
الطرابلسي يستعرض آفاق التعاون الأمني مع تركيا
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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استعرض وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، آفاق التعاون الأمني المشترك مع تركيا، بالإضافة إلى العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان الوزارة في طرابلس، سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز والوفد المرافق له، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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دورات تدريبية ومباحثات أمنية
وفي 21 نوفمبر الماضي، اتفقت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مع المستشار الأمني بالسفارة التركية لدى ليبيا على إعداد دورات تدريبية تخصصية لمنتسبي وزارة الداخلية وإقامة دورات تدريبية داخلية وإعداد مدربين لتوطين التدريب والمعرفة.

وفي نوفمبر الجاري، أجرى مسؤولون من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في العاصمة طرابلس، مباحثات أمنية مع مستشار وزارة الداخلية التركية، العقيد محمد ساورا وضابط اتصال الوزارة، وسكرتير ثالث بوزارة الخارجية.

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، الإثنين 5 ديسمبر 2022 (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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