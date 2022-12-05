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حفتر: على المجموعات المسلحة التخلي عن سلوكها الذي أضر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 07:08 مساء
حفتر: على المجموعات المسلحة التخلي عن سلوكها الذي أضر ليبيا
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دعا قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، المجموعات المسلحة إلى التخلي عن سلوكها الذي أضر بليبيا وأعاق بناء الدولة، معربا عن ثقته بأن يفتح الليبيون أمام تلك المجموعات أبواب العمل للمشاركة في نهضة البلاد وتقدمها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام المشايخ والأعيان والمسؤولين والأهالي في مدينة أجدابيا التي زارها، اليوم الإثنين، من جولاتها التي بدأها في الأيام الماضية لعدد من المدن والمناطق في شرق وجنوب ليبيا.

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وقال حفتر في كلمته إن «على المجموعات المسلحة أن تبدي استعدادها للتخلي عن سلاحها وامتلاك الشجاعة والوطنية لتلك الغاية، والتخلي عن سلوكها الذي ألحق بليبيا وشعبها ضررا بالغا وعرقل مساعي لم الشمل وبناء الدولة».

وأعرب حفتر عن ثقته «بأن الليبيين سيفتحون أمام تلك المجموعات المسلحة أبواب العمل الشريف للمشاركة الفاعلة في نهضة وتقدم البلاد»، وذلك بعدما هاجم السياسيين متهما إياهم بالتشبث بالسلطة وعدم مراعاة إرادة الليبيين.

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