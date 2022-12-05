الدبيبة يؤكد على دور فرنسا في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، «على أهمية الدور الفرنسي في تحشيد الموقف الدولي لدعم الانتخابات باعتباره الخيار الوحيد للشعب الليبي»، وذلك خلال لقائه مساء اليوم الإثنين، مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء الدبيبة والسفير الفرنسي الذي عقد بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، خصص لمناقشة الوضع الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن الدبيبة أشاد بانعقاد اليوم الليبي الفرنسي للقطاع الصحي في طرابلس بحضور الشركات الفرنسية.

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فرنسا تترأس اجتماع مجموعة العمل الأمنية

وقال المكتب الإعلامي إن الدبيبة بحث أيضا مع السفير الفرنسي، اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المكلفة من قمة برلين بشأن ليبيا، والمزمع عقده يوم الخميس القادم برئاسة فرنسا والأمم المتحدة.

وأجرى السفير الفرنسي خلال الأيام الماضي عددا من اللقاءات مع وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والمسؤولين في العاصمة طرابلس، الذين ناقش معهم مستجدات العملية السياسية وسبل تطوير العلاقات بين ليبيا وفرنسا.

لقاء الدبيبة مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، الإثنين 5 ديسمبر 2022.(حكومتنا)