النويري يؤكد للصور دعم جهوده في مكافحة الفساد

القاهرة - بوابة الوسط

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، دعم جهود النائب العام، المستشار الصديق الصور، في مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال لقائه الصور في ديوان مجلس النواب فرع طرابلس، للوقوف على أهم القضايا التي تمس المال العام، ودعم القوانين والتشريعات خدمةً للصالح العام، حسب تدوينة النويري على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وناقش اللقاء سبل تنسيق الجهود بين جميع السلطات لمكافحة الفساد، بما في ذلك دور السلطة التشريعية من خلال الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب.

طعن ضد تعيين الصور نائبا عاما.. ورفض نيابي للإجراء

وقدم عدد من السياسيين في 17 نوفمبر الماضي، أبرزهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبدالرحمن السويحلي، طعنا بطريق النقض في «عدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 2 للعام 2021، بشأن تكليف الصديق الصور نائبا عاما».

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وفي 24 من الشهر نفسه، نظم أعضاء وموظفو مكتب المحامي العام ونيابات مصراتة وقفة احتجاجية رفضا للطعن، مستهجنين «الحملة التي تستهدف النيل من الجهاز القضائي بصفة عامة، والنائب العام المستشار الصديق الصور»، وطالبوا بإبعاد القضاء عن الصراعات والتجاذبات السياسية.

وبالمثل، نظم أعضاء وموظفو النيابة العامة في بني وليد، وقفة احتجاجية بمقر النيابة وسط المدينة، استنكروا فيها الطعن، معربين عن رفضهم للإطاحة باستقلالية ووحدة القضاء، والمساس بالقضاء الليبي، وأشادوا بدور الصور في محاربة الفساد.