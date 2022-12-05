16 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 152 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 136 عينة، فيما تعافت ست حالات، ولم تسجل وفيات جديدة.