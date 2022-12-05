16 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا خلال أسبوع...

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الفترة من 28 نوفمبر إلى الرابع من ديسمبر الجاري.
وقال المركز، في بيان اليوم الإثنين، إنه تسلم 152 عينة جرى فحصها بتقنية «Real Time PCR»، وبلغت الحالات السالبة 136 عينة، فيما تعافت ست حالات، ولم تسجل وفيات جديدة.
الإصابات الإجمالية في ليبيا منذ وصول الوباء تتجاوز 507 آلاف حالة
وأوضح التحديث الأسبوعي للمركز أن نسبة الحالات الموجبة بلغت 4%، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 507 آلاف و610 حالة منذ مارس العام 2020، فيما بلغ عدد الوفيات ستة آلاف و437 حالة، وعدد المتعافين 500 ألف و610 حالات، و63 حالة نشطة.
تعليقات