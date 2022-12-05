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السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 10:15 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.84 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.10 دينار مقابل 5.09 دينار أمس، وكذلك سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.95 دينار مقابل 5.94 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وبالنسبة لأسعار العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، بينما هبط سعر الدينار التونسي إلى 1.50 دينار مقابل 1.51 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.25 دينار، وزاد سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.68 دينار أمس.

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