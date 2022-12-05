الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 05و15 عقدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.