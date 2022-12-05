الأرصاد: البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الليبي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى مصراتة وذلك لاحتمال ظهور ضباب.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 05و15 عقدة.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20 و22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقد.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر بين 20و22 درجة مئوية.
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