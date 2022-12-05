ضبط متهم بحوزته كيلو مخدرات عند بوابة الجرفان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن أمساعد ضبط متهم بحوزته كيلو مخدرات عند بوابة الجرفان على الحدود الشرقية لليبيا.

وأشارت المديرية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تعاون قسم البحث الجنائي مع الأجهزة الأمنية المكلفة بالبوابة للقبض على المتهم وإعداد كمين، وجرى الاستدلال في الواقعة واتخاذ الإجراءات وإحالة المتهم والحرز إلى النيابة العامة.

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