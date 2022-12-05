شاهد في «اقتصاد بلس»: قصف بالصواريخ يستهدف شاحنات لتهريب الوقود في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على الإجراءات الأمنية لمواجهة ظاهرة تهريب الوقود الليبي، من بينها إعلان «اللواء 444 قتال» التابع لحكومة الوحدة الوطنية عن قصف بالصواريخ قافلة شاحنات كانت تقل الوقود لتهريبه خارج البلاد.

وفي 18 أكتوبر الماضي، كشفت الرسالة وجهها رئيس قسم التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط عماد بن رجب إلى السلطات البحرية، عن شبهات تهريب الوقود ومشتقاته من الموانئ النفطية والتجارية.

وفي 15 أغسطس الماضي، أكد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أهمية منظومة تتبع توزيع الوقود عن طريق اﻷقمار الصناعية، وذلك بعد يومين من إعلان جهاز المباحث الجنائية ضبط أكثر من 80 ألف لتر من الوقود كانت معبأة على متن 23 شاحنة قبل تهريبها عبر منفذ رأس اجدير إلى تونس.

تأخر صرف المرتبات ينعكس على وضع المواطن وعجلة الاقتصاد

وفي جزء آخر من البرنامج، تطرقت الحلقة إلى أزمة تأخر صرف المرتبات، والذي بدوره ينعكس على وضع المواطن وعجلة الاقتصاد، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

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