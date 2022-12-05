طاهر السني: ليبيا تواصل دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، استمرار ليبيا في دعمها لقرارات الأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية وتضامنها التام مع الشعب الفلسطيني في عودة حقوقه المسلوبة وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في كلمته أمام الجمعية العام في جلستها الخاصة بالبند 33 المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

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السني يعرب عن أسفه من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني

وأعرب السني عن أسفه من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الناتجة عن أفعال سلطة الاحتلال الإسرائيلي العدائية وإقامتها للمستوطنات وضمها للأراضي والاحياء السكنية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

ودعا المجتمع الدولي لتحمل التزاماته الأخلاقية والقانونية لإنهاء هذه المعاناة وإرساء مبدأ السلام العادل وإرجاع حق الفلسطينيين الذي طال انتظاره.