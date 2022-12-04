شاهد في «هذا المساء»: هل يجد باتيلي مكانا آمنا بعيدا عن رفض الدبيبة؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الأحد، الضوء على تصريحات الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الذي أعلن تعذر انعقاد الاجتماع المقرر له في مدينة الزنتان بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، وعزى ذلك لـ«أسباب لوجستية».

وحث باتيلي في بيان، مجلسي النواب والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بـ«مقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة» لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.

- باتيلي: ليس بالإمكان اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان لأسباب خارجة عن إرادتنا

لتقديم قراءة حول بيان باتيلي، وهل يعتبر ضغطًا على أحد الأطراف، أم أنها مراوغة جديدة؟ فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المختص في القانون الدستوري والباحث السياسي الدكتور سامي العالم، والمحلل السياسي محمد أمطيريد.

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