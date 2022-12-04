أبوجناح يتعهد توفير كافة الاحتياجات وتطوير مستشفيات العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، اليوم الأحد، بالعمل على توفير كافة الاحتياجات لمستشفيات «العجيلات القروي والعجيلات العام والنساء والولادة، والبدء الفعلي في تطويرها وتوفير الكوادر الطبية اللازمة».

جاء ذلك، خلال اجتماعه، مع مشائخ وأعيان قبائل مدينة العجيلات بمقر وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومدير إدارة الطوارئ، ومدير مكتب الوزير ومستشاره القانوني.

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وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع أبوجناح مع وفد العجيلات خُصِّص لمناقشة أوضاع المرافق الصحية بالمدينة والمشاكل والعراقيل التي تواجه سير عملها وإمكانية حلها.

وأضافت الوزارة أن أبوجناح أكد خلال اللقاء حرص الحكومة على حل كافة العراقيل التي تواجه قطاع الصحة خاصةً والاهتمام بالمرافق الصحية وتطويرها والاهتمام بالكوادر الطبية العاملة فيها.

أعضاء وفد المجلس الأعلى لقبائل العجيلات خلال اجتماعهم مع أبوجناح، الأحد 4 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)

أعضاء وفد المجلس الأعلى لقبائل العجيلات خلال اجتماعهم مع أبوجناح، الأحد 4 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)

أعضاء وفد المجلس الأعلى لقبائل العجيلات خلال اجتماعهم مع أبوجناح، الأحد 4 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)

أعضاء وفد المجلس الأعلى لقبائل العجيلات خلال اجتماعهم مع أبوجناح، الأحد 4 ديسمبر 2022. (وزارة الصحة)