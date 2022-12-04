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السفارة الأميركية: لا تغييرات على تأشيرات الليبيين إلى الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 07:40 مساء
السفارة الأميركية: لا تغييرات على تأشيرات الليبيين إلى الولايات المتحدة
شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (تويتر)
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نفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأحد، وجود أية تغييرات قد طرأت على تأشيرات المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة.

وقالت السفارة في منشور عبر حسابها على تويتر: «لا توجد تغييرات في الوقت الحالي فيما يخص تأشيرات المسافرين الليبيين إلى الولايات المتحدة»، لافتة إلى أن التقارير التي تفيد بوجود تغييرات قد دخلت حيز التنفيذ غير صحيحة.

ودعت السفارة، في منشورها، الليبيين إلى زيارة موقع السفارة الأميركية لمعرفة المتطلبات الحالية.

وراجت أنباء خلال الساعات الماضية حول توقيع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والسلطات الأميركية اتفاقية لمنح تأشيرات دخول للولايات المتحدة للمواطنين الليبيين لمدة 12 شهرًا متعددة الدخول، تشمل فئات الطلبة.

- الخارجية: السفارة الأميركية تبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلاب الليبيين

وفي 28 أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن السفارة الأميركية لدى ليبيا‬ ستبدأ منح تأشيرات متعددة الدخول للطلبة الليبيين الدارسين في أميركا، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد توقفها لعدة سنوات.

وأضافت الوزارة، آنذاك، إن «هذه الجهود ثمرة للتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية الأميركية والجهود المبذولة من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش خدمة للصالح العام، مما يسهم في ازدهار العلاقات الليبية - الأميركية».

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