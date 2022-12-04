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الكبير يناقش مع لجنة من «النواب» الإنفاق العام وميزانية 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 04:51 مساء
الكبير يناقش مع لجنة من «النواب» الإنفاق العام وميزانية 2023
اجتماع الكبير مع رئيس وأعضاء لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش.الأحد 4 ديسمبر 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، اليوم الأحد، أعضاء لجنة التخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة عمر تنتوش، وعضوية عامر عمران وعبدالمنعم بالكور، ومحمد الفويرس وخليفة الدغاري.

وقال المصرف عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خُصِّص لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بأربعة ملفات هي: الإنفاق العام وميزانية العام المقبل، ووضع البنوك التجارية، واستكمال مشروعات البنية التحتية.

- عقيلة يوجه بقصر التعامل مع الحبري بصفته المحافظ المكلف لـ«المركزي»
- أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب
- وزارة المالية بحكومة باشاغا تعلن بدء إصدار تفويضات مالية تنفيذًا للميزانية العامة

علاقة الكبير ومجلس النواب
ويأتي لقاء الكبير مع لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، في وقت تشهد فيه العلاقة بين المجلس والمحافظ توترًا على خلفية توجيه رئيس المجلس عقيلة صالح، في الأول من يوليو الماضي، بضرورة التقيد بأحكام قراره الخاص بقصر التعامل مع علي الحبري باعتباره المحافظ المكلف لمصرف ليبيا المركزي، وذلك قبل إقالة الحبري الأسبوع الماضي.

ويتهم أعضاء من مجلس النواب الصديق الكبير بعدم الانصياع لقرارات المجلس، وكان آخرها عدم تسييل الميزانية التي أقرها المجلس للحكومة المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا في 15 يوليو الماضي.

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