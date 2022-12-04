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مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل الانتخابات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 04 ديسمبر 2022, 02:04 مساء
مجلة إسبانية: الاتحاد الأفريقي يتمسك بالمصالحة أولا قبل الانتخابات
أحد اجتماعات الاتحاد الأفريقي. (أرشيفية)
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قالت مجلة «أتلايار» الإسبانية إن الاتحاد الأفريقي يتمسك برغبته في إجراء المصالحة أولًا قبل الانتخابات في ليبيا، بذريعة «شلها إذا تمت دون وساطة مسبقة»، لكنها رأت أن النوايا الأفريقية تصطدم بما سماه «مناورات» رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التي تقرب طرابلس من أنقرة.

وتصادف نهاية ديسمبر الحالي، الذكرى الأولى لموعد الانتخابات الليبية التي كانت مقررة العام الماضي، والتي كان من المفترض أن تنهي ولاية حكومة الدبيبة، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الوطني في جنيف.وتشير المجلة الإسبانبة في تقريرها، اليوم الأحد، إلى أن الدبيبة لم يتراجع عن وعده في البقاء في السلطة فحسب، بل أبرم أيضًا صفقات مع تركيا يرى مراقبون أنها قد تهدف إلى توسيع نطاق سلطته في ليبيا.

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وفي هذا السياق، قرر الاتحاد الأفريقي المضي قدمًا لقيادة المصالحة الوطنية، ومحاولة حل الوضع الذي يمنع طرابلس من تنفيذ تسوية ديمقراطية.

وحسب التقرير الإسباني، فقد ركزت الأمم المتحدة جهودها على إجراء انتخابات لاختيار حكومة جديدة، بينما يعتقد الاتحاد الأفريقي أنه يجب عقد مصالحة بين الأطراف الليبية قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

دعم المجتمع الدولي
وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، إن الاتحاد يحظى بدعم المجتمع الدولي وأن «هناك زخمًا جديدًا لعملية سياسية في ليبيا تشمل عدة مراحل». لكن الأمر الرئيسي أن الاتحاد يعتبر أن أي خيار يتم اتخاذه في سياق انتخابات مفترضة، سيكون محكومًا عليه بالفشل إذا تم دون وساطة مسبقة للتوفيق بين المواقف.

وترى «أتلايار» الإسبانية أن المخاوف داخل الاتحاد الأفريقي من النتائج المتوقعة، حيث «لن يحترمها الطرف المهزوم»، ولهذا يرى فقي نفسه أن «مرحلة المصالحة الوطنية هي الأساس»، أما النبأ السار - حسب المجلة - أن هناك تقارير تؤكد الرغبة في تنظيم مؤتمر مصالحة وطنية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ومن أهداف هذا الاجتماع تنحية قضايا الماضي جانبًا، بدءًا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال متابعون إن الاستعدادات لاجتماع ما قبل المؤتمر جارية بالفعل وفكرة هذا المؤتمر، بالإضافة إلى النية المذكورة للبدء بالإفراج عن السجناء السياسيين، من المتوقع إحراز تقدم في حل الميليشيات ونزع سلاحها، وقبل كل شيء توحيد المؤسسة العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

ما العوائق أمام نوايا الاتحاد الأفريقي؟
ومع ذلك، هناك عامل واحد يعارض نوايا الاتحاد الأفريقي وهي شخصية الدبيبة، ليس بسبب وجوده على رأس حكومة الوحدة الوطنية التي كان ينبغي أن تنتهي قبل عام، لكن بسبب المناورات التي تقرب طرابلس من أنقرة حسب تعبير المجلة، ففي غضون أشهر قليلة وقعت ليبيا وتركيا عدة مذكرات تعزز وجودها في ليبيا، وآخرها التي تم التصديق عليها قبل شهر واحد فقط وهو جزء من بروتوكول التدريب على الطيران بين جمهورية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية.

ويعد تطوير أنشطة استكشاف واستغلال النفط والغاز بشكل مشترك داخل الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا وتركيا، في مقدمة أولويات مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها في 3 أكتوبر بإسطنبول بشأن الطاقة والأمن، حسب «أتلايار» الإسبانية التي اعتبرت الاضطراب الناجم عن هذه الاتفاقات يعود إلى حقيقة أنها تنفذ من جانب واحد أي من جناح الدبيبة.

وترى المجلة الإسبانية أن هناك أهمية متزايدة لأن يضاعف الاتحاد الأفريقي جهوده لتحقيق المصالحة في البلاد مع الهدف النهائي المتمثل في الانتخابات.

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