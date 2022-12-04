تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا في مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازية في مستهل تعاملات الأسبوع، حسب متداولين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع الدولار إلى مستوى 5.09 دينار مقابل 5.10 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وارتفع سعر اليورو إلى 5.35 دينار مقابل 5.33 دينار، وقفز الجنيه الإسترليني إلى 6.13 دينار مقابل 6.08 دينار أمس.