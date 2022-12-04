صيانة المجمع الحكومي الإداري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أعلنت بلدية سرت تواصل أعمال الصيانة العاجلة للمجمع الحكومي الإداري بالمدينة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام ببلدية سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المبنى الذي تتولى البلدية صيانته يتكون من خمسة طوابق، ويضم كل طابق تلاثة مقرات حكومية، ويساهم في استيعاب قطاعات وإدارت البلدية، ويقدم أفضل الخدمات للمواطن ويعطي منظر أفضل باعتبارة يقع في وسط المدينة.

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جولة عميد بلدية سرت

وأجرى عميد بلدية سرت، مختار المعداني، جولة ميدانية في المجمع، أمس السبت، يرافقه مدير إدارة المشروعات بالبلدية عمر السوداني ومراقب الصناعة المكلف.

وأنشئ هذا المجمع الإداري الحكومي فى أواخر السبعينيات، ويضم كل فروع ومكاتب القطاعات بسرت، وتعرض لأضرار حرب خلال العام 2011م، وحرب تحرير سرت من تنظيم داعش العام 2016م.