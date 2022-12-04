انخفاض الدولار وارتفاع اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر صرف الدولار الأميركي وارتفع اليورو مقابل الدينار الليبي في مستهل تعاملات الأسبوع بالسوق الرسمية.

وانخفض متوسط سعر صرف العملة الأميركية إلى 4.84 دينار مقابل 4.86 د‫ينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، وارتفع سعر اليورو إلى 5.09 دينار مقابل 5.08 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وكذلك سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.94 دينار مقابل 5.88 دينار الخميس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وبالنسبة لأسعار العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار الخميس، والدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.32 دينار ، وسعر الدينار التونسي إلى 1.51 دينار مقابل 1.50 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.25 دينار مقابل 0.26 دينار، واستقر سعر اليوان الصيني عند 0.68 دينار.