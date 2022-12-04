الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى هادئ

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على ساحل ليبيا.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-0.75 متر.

• البحر خفيف الموج إلى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.