الأرصاد: البحر خفيف الموج إلى هادئ...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ على ساحل ليبيا.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25-0.75 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية شرقية إلى قبلي تكون غدًا متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25-1.25 متر.
• البحر هادئ ويكون خفيف الموج على ساحل بنغازي.
• درجة حرارة سطح البحر 22 درجة مئوية.
تعليقات