الأرصاد: الأجواء دافئة أثناء النهار في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تبقى الأجواء دافئة أثناء فترات النهار حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية.

وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربى، وتسجل درجات الحرارة تراجعًا على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء، وفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم غد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بدايةً من مساء يوم الثلاثاء.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم على الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 18و24 درجة مئوية.

الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و29 درجة مئوية.