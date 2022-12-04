تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا؛ لغرض تخفيف الأحمال عن المنطقة.

وقالت الشركة في بيان مقتضب، إن الخط سيسهم في تخفيف الأحمال علي دوائر نقل الطاقة بالمنطقة، موضحة وضع اللمسات الأخيرة للأبراج وتركيب الفاقد منها، وتجهيز الخط لتركيب الموصلات والعوازل، متوقعة الانتهاء من الشحن والتحميل علي الخط قريبا.

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وقدمت الشركة الشكر إلى العاملين بإدارة الجهد المتوسط بنغازي «دائرة صيانة الجهد المتوسط أجدابيا» على الجهود المبذولة لاستكمال الخط وشحنه.

من أعمال تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا، 3 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا، 3 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

من أعمال تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا، 3 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)