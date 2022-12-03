Atwasat

السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 10:59 مساء
السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس
من زيارة السفير الألماني أونماخت لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، 3 ديسمبر 2022. (حساب أونماخت على تويتر)
alwasat radio

زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، وذلك في يومهم العالمي الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وقال أونماخت عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم رفقة الكابتن الرائع عبدالخالق السوكني، الذي أطلعني علي نشاطات وبرامج الأكاديمية».

وعبر السفير الألماني عن تمنياته لهم بالتوفيق في الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاصة التي ستقام في برلين الصيف المقبل.

6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
ولنفس المناسبة، ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بستة إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة.

- 6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
- عرض عدد من مشاكل ذوي الإعاقة في اجتماع بحضور الدبيبة
- اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة
- إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب بحضور الدبيبة

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى المسؤولين المذكورين سابقا، حمل رقم «14» لسنة 2022، وبمقتضاه ألزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وحض الدبيبة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

توجيهات الدبيبة إلى شركات الطيران
وحض الخطاب جميع الأجهزة التنفيذية وإدارات المشروعات بالوزارات عند تصميمها وتنفيذها للمشروعات العامة على مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها، وألزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

ووجه الدبيبة جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق، مع الالتزام بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.

من زيارة السفير الألماني أونماخت لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، 3 ديسمبر 2022. (حساب أونماخت على تويتر)
من زيارة السفير الألماني أونماخت لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، 3 ديسمبر 2022. (حساب أونماخت على تويتر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر

انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية

شنقب: دخول عالم الاستثمار حل فوري لأزمة الرياضة الليبية
انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV» مباراة أبوسليم والمدينة في «دورينا»
أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة

أول انتصار للصداقة والأولمبي في الدوري الليبي والأهلي طرابلس يجتاز المحلة
إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي

إعجاب كانييه ويست بهتلر يستفز الرئيس الأميركي
قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت

قناة الوسط «WTV» تبث 4 مواجهات في الدوري الليبي عبر التقنيات المختلفة.. السبت
الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي

الرئاسة الأوكرانية: تحديد سقف لأسعار النفط «سيدمر» الاقتصاد الروسي
ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة «بي-21»

ستنضم لـ«المثلث النووي».. الولايات المتحدة تكشف عن قاذفتها الجديدة المتطورة ...
أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين

أكبر سلحفاة في العالم يبلغ عامه المئة والتسعين
مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا

مجموعة السبع وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولارا
مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل

مونديال 2022: فوز تاريخي للكاميرون على البرازيل
المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى

المقريف: تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمدارس الخاصة كمرحلة أولى
استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا

استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة قبل تهريبه خارج ليبيا
الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا

الاتحاد الأوروبي يحدد سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا
رئيس النيجر: ليبيا أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق

رئيس النيجر: ليبيا أصبحت متجر أسلحة في الهواء الطلق
شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون

شاهد عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة النصر والتعاون
كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم

كاركاتير حليم - منتخب تونس يفوز على نظيره الفرنسي حامل لقب كأس العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: مباراة الصداقة والأخضر (2-1)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميلوني للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مجال الطاقة
ميلوني للمنقوش: إيطاليا تسعى لتعزيز الشراكة مع ليبيا في مجال ...
في يومهم الوطني.. الدبيبة يفتتح مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور
في يومهم الوطني.. الدبيبة يفتتح مقر كلية ضباط الحرس البلدي في ...
تاجاني للمنقوش: إيطاليا في الطليعة من أجل استقرار ليبيا
تاجاني للمنقوش: إيطاليا في الطليعة من أجل استقرار ليبيا
السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس
السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس
باتيلي: ليس بالإمكان اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان لأسباب خارجة عن إرادتنا
باتيلي: ليس بالإمكان اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان لأسباب خارجة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)
بدء صيانة قصر المنار في بنغازي (صور)...
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد
مجلس النواب يقر قانون الرواتب الموحد...
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية نوفمبر
حكومة الدبيبة توجه بصرف 6 أشهر من منحة الزوجة قبل نهاية ......
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر معا
الدبيبة يوجه وزارة المالية بصرف رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر ......
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي
مجلس النواب يقيل الحبري من منصبه بالمصرف المركزي...
المزيد
إزالة 42 تعديا على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار
إزالة 42 تعديا على مسار «الطريق الحديدي» بقصر الأخيار...
تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا
تركيب خط كهرباء غرب أجدابيا...
الدبيبة يرحب ببيان باتيلي: نحن مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب
الدبيبة يرحب ببيان باتيلي: نحن مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ......
باتيلي: ليس بالإمكان اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان لأسباب خارجة عن إرادتنا
باتيلي: ليس بالإمكان اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان لأسباب ......
السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس
السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط