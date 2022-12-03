السفير الألماني يزور أكاديمية خاصة بذوي الهمم في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، اليوم السبت، أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، وذلك في يومهم العالمي الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وقال أونماخت عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم رفقة الكابتن الرائع عبدالخالق السوكني، الذي أطلعني علي نشاطات وبرامج الأكاديمية».

وعبر السفير الألماني عن تمنياته لهم بالتوفيق في الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاصة التي ستقام في برلين الصيف المقبل.

6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

ولنفس المناسبة، ألزم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة وما في حكمها بستة إجراءات لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الاندماج في الحياة العامة.

- 6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

- عرض عدد من مشاكل ذوي الإعاقة في اجتماع بحضور الدبيبة

- اتفاقية بين «الشؤون الاجتماعية» و«العمل» لدعم ذوي الإعاقة والأسر المنتجة

- إشهار اتحاد جمعيات ذوي الإعاقة المستديمة من مصابي الحروب بحضور الدبيبة

جاء ذلك في خطاب وجهه الدبيبة إلى المسؤولين المذكورين سابقا، حمل رقم «14» لسنة 2022، وبمقتضاه ألزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطوير مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيت الفضاءات والأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وحض الدبيبة أيضا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة، فضلا عن تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

توجيهات الدبيبة إلى شركات الطيران

وحض الخطاب جميع الأجهزة التنفيذية وإدارات المشروعات بالوزارات عند تصميمها وتنفيذها للمشروعات العامة على مراعاة توفير كل الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها، وألزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران الناقلة بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

ووجه الدبيبة جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق، مع الالتزام بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.

من زيارة السفير الألماني أونماخت لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، 3 ديسمبر 2022. (حساب أونماخت على تويتر)