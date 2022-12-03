في يومهم الوطني.. الدبيبة يفتتح مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور

القاهرة - بوابة الوسط

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بمقر جهاز الحرس البلدي، في احتفالية تخريج الدفعة «38» من منتسبي الحرس البلدي، ويأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للحرس البلدي، الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.

وفي بداية الاحتفالية افتتح الدبيبة مبنى الجهاز وكلية ضباط الحرس البلدي في بلدية جنزور، ضمن المرافق التي جرى استكمالها في خطة «عودة الحياة»، وأشاد بالجهود المبذولة من أجل استكماله في الوقت المناسب ليكون مقرا لائقا للجهاز، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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واستعرض الدبيبة الخريجين البالغ عددهم 1400 منتسب من كل مناطق ليبيا، وأكد في كلمته دعم الحكومة لجهاز الحرس البلدي، من خلال استكمال المباني الرئيسية وتدريب عناصره، واستحداث كلية ضباط الحرس البلدي وتسوية أوضاعهم المالية، معتبرا أن الجهاز هو «خط الدفاع عن المواطن في صحته وبيئته ودوائه».

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

من افتتاح الدبيبة مقر كلية ضباط الحرس البلدي في جنزور، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة)