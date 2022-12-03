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باتيلي يؤكد لـ«الرئاسي» التزامه بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 07:40 مساء
باتيلي يؤكد لـ«الرئاسي» التزامه بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار
اجتماع المجلس الرئاسي مع المبعوث الأممي باتيلي، 3 ديسمبر 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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أكد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، التزامه بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا عبر إشراك كل المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في «صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار».

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس عبدالله اللافي، حيث قدم إلى المجلس إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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- باتيلي يبحث مع سامح شكري فتح السبيل أمام الانتخابات في ليبيا
- باتيلي ووزير خارجية قطر يدعوان إلى إجراءات عاجلة لوضع إطار دستوري للانتخابات في ليبيا
- باتيلي وشخبوط آل نهيان يتفقان على التنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لتقديم الدعم لليبيا

وأشار البيان إلى تجديد المجلس الرئاسي دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

جولة خارجية لباتيلي
وأجرى المبعوث الأممي جولة إقليمية، الأسبوع الماضي، شملت كلا من أنقرة والدوحة وأبوظبي والقاهرة، التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، ووزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويسعى باتيلي خلال جولاته الخارجية واتصالاته مع المسؤولين الليبيين إلى حشد الدعم الدولي والإقليمي لإعادة إطلاق العملية السياسية التي تشهد انسدادا منذ أواخر العام 2021.

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