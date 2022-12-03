رئيس القوات البرية يزور مواقع بمنطقة وشتاتة ستكون ميادين رماية لمشاريع تخرج

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس أركان القوات البرية اللواء الفيتوري غريبيل منطقة وشتاتة بجنوب ترهونة، للاطلاع على أهم المواقع العسكرية بالمنطقة «التي من شأنها أن تكون ميادين رماية لمشاريع تخرج طلبة المؤسسة العسكرية في الفترة المقبلة».

آمر منطقة طرابلس العسكرية يشارك في الزيارة

وتأتي الزيارة ضمن الخِطة التعليمية لرئاسة أركان القوات البرية في إعادة تأهيل وبناء الوحدات العسكرية التابعة لها، فيما شارك فيها آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالقادر العريوي وعدد من ضباط رئاسة الأركان البرية.

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وأكد غريبيل استعداد رئاسة أركان القوات البرية لـ«بذل قصارى جهدها لتجهيز هذا الميدان، وتذليل الصعاب، لرفع كفاءة ألوية المشاة وفوج المدفعية التي جرى تشكيلها في الفترة الماضية... تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية».

جانب من زيارة وفد من رئاسة أركان القوات البرية إلى منطقة وشتاتة في ترهونة. (الإنترنت)

جانب من زيارة وفد من رئاسة أركان القوات البرية إلى منطقة وشتاتة في ترهونة. (الإنترنت)

جانب من زيارة وفد من رئاسة أركان القوات البرية إلى منطقة وشتاتة في ترهونة. (الإنترنت)