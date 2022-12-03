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المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم مبادرة إيطاليا في تطوير الزراعة وإمدادات الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 04:58 مساء
المنقوش: ليبيا مستعدة لدعم مبادرة إيطاليا في تطوير الزراعة وإمدادات الطاقة
جانب من مشاركة المنقوش في اليوم الثاني من حوارات المتوسط بروما، 3 ديسمبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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قالت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن ليبيا مستعدة لدعم «المبادرة الإيطالية في تطوير مجال الزراعة وإمدادات الطاقة، لتكون جزءاً من الحل في منطقة المتوسط».

جاء ذلك خلال مشاركة المنقوش في اليوم الثاني من جلسات «حوار المتوسط» المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، والتي ناقشت اليوم السبت أزمة الغذاء التي يشهدها العالم.

وزير الخارجية الإيطالي يفتتح جلسة النقاش حول الغذاء
افتُتح الحوار برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بحضور عدد من وزراء الدول والمسؤولين في منظمة الغذاء العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والاتحاد من أجل المتوسط والبنك الدولي.

- بمشاركة المنقوش.. انطلاق فعاليات «حوارات المتوسط» في روما
- نقاشات في روما حول الوضع الليبي بمشاركة أورلاندو ووليامز
- التعاون في مجال الطاقة محور مشاورات المنقوش مع وزير الخارجية الإسباني

وبدأت أمس الجمعة النسخة الثامنة من فعاليات «حوارات المتوسط»، وهي المبادرة السنوية التي تُروِّج لها وزارة الخارجية الإيطالية والمعهد الإيطالي للدراسات الدولية، والتي تُعقد في روما منذ العام 2015. 

وخلال الفعاليات، يناقش أكثر من 200 متحدث من 60 دولة عددا كبيرا من الموضوعات في 40 جلسة، مرتبطة أيضا بتداعيات الحرب في أوكرانيا على المنطقة خصوصا مسألتي الطاقة والأمن الغذائي.

مشاركون في اليوم الثاني من حوارات المتوسط بروما، 3 ديسمبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
مشاركون في اليوم الثاني من حوارات المتوسط بروما، 3 ديسمبر 2022 (وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة)
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