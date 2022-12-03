دورة تدريبية لـ50 موظفا في العدل بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تنفيذ دورة تدريبية في مجال «إعداد وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية» لخمسين متدربًا من فرع الوزارة ومركز الخبرة القضائية ومصلحة التسجيل العقاري بسبها.

وتهدف الدورة التي استمرت خمسة أيام، وألقاها المدرب عادل المغزازي، رئيس قسم التدريب، إلى تنمية وتطوير كفاءاتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة داخل بيئة العمل، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

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وأكد الحضور في كلماتهم أهمية التدريب والتطوير في العمل الوظيفي، وجرى توزيع شهادات مشاركة على المتدربين وشكر وتقدير للداعمين في نجاح هذه الدورة.

من الدورة التدريبية لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، 2 ديسمبر 2022. (وزارة العدل)

من الدورة التدريبية لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، 2 ديسمبر 2022. (وزارة العدل)

من الدورة التدريبية لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، 2 ديسمبر 2022. (وزارة العدل)

من الدورة التدريبية لموظفي وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، 2 ديسمبر 2022. (وزارة العدل)