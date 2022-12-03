اتفاق بين شكشك ورئيس محكمة المحاسبات التونسية على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التونسية، نجيب القطاري، على إعداد مذكرة تفاهم تنص على إمكانية الاستفادة من اختصاصات المؤسستين في توظيف الخبرات والتدريب وتبادل المعلومات.

وقال ديوان المحاسبة في بيان، إن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بمقر المحكمة التونسية بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاستفادة من إعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

مديرو الرقابة على القطاعات السيادية والخدمية يحضرون الاجتماع

وشارك في الاجتماع مديرو الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، والخدمي، والرقابة على العقود، وعدد من المسؤولين بمحكمة الحسابات التونسية.

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كما تطرق المجتمعون إلى مشاركة الجهازين في المشروعات البحثية، والأنشطة الرقابية التي تشمل تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة، ودعم الفرق الفنية ولجان المراجعة الليبية في الساحة التونسية بالاستشارات والمعلومات وأدلة العمل اللازمة، التي من شأنها الزيادة في فاعلية المهام الرقابية على المؤسسات الليبية في دولة تونس.

من جانبه، أشاد شكشك بدور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العمل الرقابي في إطار عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.

جانب من اجتماع شكشك ومسؤولين بمحكمة المحاسبات التونسية، تونس، الأول من ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع شكشك ومسؤولين بمحكمة المحاسبات التونسية، تونس، الأول من ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع شكشك ومسؤولين بمحكمة المحاسبات التونسية، تونس، الأول من ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع شكشك ومسؤولين بمحكمة المحاسبات التونسية، تونس، الأول من ديسمبر 2022 (ديوان المحاسبة)