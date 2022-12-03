حيدر السائح ينفي انتشار التهاب السحايا في سبها: «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة»

القاهرة - بوابة الوسط

نفى مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، اليوم السبت، انتشار التهاب السحايا في سبها، وقال: «لا يوجد مرض مجهول في الكفرة».

وأوضح، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن ما جرى «الكشف عليه وتشخيصه في فرعنا في الكفرة هو فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) المعروف انتشاره في هذا الوقت»، وطمأن السائح المواطنين بأن الفيروس المخلوي «ليس خطيرًا».

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