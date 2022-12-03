المنقوش: نسعى إلى أن نكون آخر حكومة موقتة في ليبيا (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش إن الانتخابات من أولويات الحكومة، التي تسعى جاهدة إلى أن تكون آخر حكومة موقتة في ليبيا.

وتابعت: «هناك تحديات نواجهها.. لسنا حكومة مثالية لكن نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق إلى الانتخابات»، حسب مقطع فيديو لجانب من كلمتها في محاضرة بجامعة «كينغز كوليدج» في لندن، على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأشارت المنقوش إلى أن إجراء الانتخابات مرتبط بالتوصل إلى قاعدة دستورية، مضيفة أن حكومة الوحدة قامت «بعمل عظيم في تأمين البلاد مقارنة بالسنوات الماضية، وبذلت جهدا مقدرا في تقديم الخدمات للشعب».