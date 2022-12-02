عقيلة صالح يدعو النواب لجلسة رسمية في بنغازي الثلاثاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم الجمعة، أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية ستعقد بمقر المجلس في مدينة بنغازي يوم الثلاثاء المقبل، الموافق السادس من ديسمبر الجاري.

وأوضح عقيلة في دعوته التي نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أن الجلسة سيجري خلالها مناقشة العديد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس وانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

زيارة عقيلة صالح إلى القاهرة

وأجرى عقيلة صالح خلال الأسبوع الجاري زيارة إلى مصر، حيث التقى في القاهرة كلًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مجلس النواب المصري حنفي الجبالي.

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وأطلع عقيلة صالح أبوالغيط والجبالي في لقاءين عقدا بمقر جامعة الدول العربية ومجلس النواب المصري وسط القاهرة، على مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وجهود مجلس النواب لحلحلة الانسداد السياسي للوصول إلى الانتخابات.

لقاء مرتقب بين عقيلة والمشري بحضور باتيلي

وأعلن رئيس مجلس النواب، أمس الخميس، عن لقاء مرتقب يجمعه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومبعوث الأمم المتحدة عبدالله باتيلي، مشيرًا إلى أن ثمة توافق بين المجلسين بخصوص المناصب السيادية و«تكوين سلطة واحدة في ليبيا».

وقال صالح، في تصريحات تلفزيونية نشرها المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب على «فيسبوك»: «سنلتقي المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية».