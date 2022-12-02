صيانة خطوط كهرباء تضررت من الطقس السيئ في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، صيانة خطوط متضررة جراء سوء الطقس في صبراتة.

وأجرى فنيو فرقة الصيانة بدائرة توزيع صبراتة أعمال الصيانة لأسلاك مقطوعة على محولي «أبوسنينة» و«الزوبيك»، فضلا عن صيانة سريعة لخطوط متضررة، وذلك في إطار الجهود للمحافظة على استقرار شبكة الكهرباء، وفق بيان صادر عن الشركة.

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صيانة خطوط كهرباء تضررت من الطقس السيئ في صبراتة، 2 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة خطوط كهرباء تضررت من الطقس السيئ في صبراتة، 2 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة خطوط كهرباء تضررت من الطقس السيئ في صبراتة، 2 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)

صيانة خطوط كهرباء تضررت من الطقس السيئ في صبراتة، 2 ديسمبر 2022. (شركة الكهرباء)