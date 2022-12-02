مناقشة إنشاء مدارس جديدة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الجمعة، مع مسؤولين بقطاع التعليم إنشاء عدد من المدارس داخل البلدية والفروع التابعة لها.

وتطرق الاجتماع إلى احتياجات عدد من الأحياء لمدارس جديدة، حيث أكد بوالخطابية على ضرورة التوزيع العادل للمدارس ومراعاة ظروف المواطنين، وفق بيان صادر عن بلدية طبرق.

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وحضر الاجتماع عضوا المجلس التسييري، هاشم امصادف، ومنصور امداوي، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومراقب التربية والتعليم في طبرق، فتحي بونجوي.