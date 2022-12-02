حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 2 ديسمبر 2022)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس، اليوم الجمعة، للاعتدال على معظم مناطق البلاد، مع درجات حرارة تميل إلى الدفئ نهارا خلال الأيام المقبلة.
رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و22 درجة، وتميل إلى الدفئ خلال اليومين المقبلين.
الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:
- حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر هذا اليوم على الجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و22 درجة، وتميل إلى الدفئ خلال اليومين المقبلين.
الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على بعض المناطق.
- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا خلال اليومين المقبلين.
الواحات- السرير- تازربو- الكفرة:
- حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و26 درجة.
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