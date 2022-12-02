«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى سرت

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى قبلية يوم الغد، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50-1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل مصراتة.
- درجة حرارة سطح البحر 22 درجة.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر اليوم على ساحل الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، بينما تكون متغيرة الاتجاه إلى قبلية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ.
- درجة حرارة سطح البحر 22 درجة.
- الرؤية جيدة.
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