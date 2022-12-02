«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل من زوارة إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من رياح جنوبية شرقية إلى قبلية على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

- الرياح جنوبية شرقية تتحول تدريجيا إلى قبلية يوم الغد، تتراوح سرعتها بين 10 و25 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50-1.50 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب يوم الغد على ساحل مصراتة.

- درجة حرارة سطح البحر 22 درجة.

- الرؤية جيدة.