اختتام دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

اختتمت مديرية أمن أجدابيا دورة في مجال التحقيق الجنائي، التي استهدفت عددًا من الضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية.

وقالت المديرية على صفحتها على موقع «فيسبوك»، جرى تسليم شهادات إتمام الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين متواصلين بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة، بعدما أعطيت فيها عدة محاضرات في مجال التحقيق الجنائي.

- دورة في التحقيق الجنائي بمديرية أمن أجدابيا

وأشارت إلى أنه جرى التعرف على القدرات التي يمتلكها الضباط وضباط الصف والأفراد؛ لكي يتم الاستفادة منهم في مجال التحقيق الجنائي، وتكليفهم في وحدات التحقيق بأقسام ومراكز الشرطة بمديرية أمن أجدابيا.

جانب من تسليم شهادات الدورة التدريبية (مديرية أمن أجدابيا)