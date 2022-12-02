مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان الامتياز 210

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، عن نتائج مشجعة بشكل كبير بالبئر الاستكشافية في حقل العطشان الامتياز 210، في جين تستمر حالياً اختبار باقي الطبقات المستهدفة والمتوقع تواجد النفط والغاز فيها.

وأشارت المؤسسة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى انطلاق المرحلة الأولى لاختبار البئر الاستكشافية B-08 بحقل العطشان بالامتياز (م.ن 210)، بجهود العاملين في شركة زلاف ودعم من المؤسسة الوطنية للنفط.

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وقالت إن المرحلة الأولى بدأت باختبار طبقة عوينات عوينين، حيث جاءت نتائج الاختبار مشجعة بشكل كبير، بعد ذلك جرى اختبار إنتاجية النفط والغاز بطبقة الطهارة، وكانت النتائج أيضًا مشجعة.