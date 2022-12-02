ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن الهلال النفطي، (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، عن ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات من محطة كهرباء بمدينة البريقة الجديدة.

وقالت المديرية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، إن قسم البحث الجنائي بالمديرية تلقى بلاغًا من فرع الشرطة الكهربائية الواحات ومكتب التشغيل والصيانة البريقة بشأن تعرض محطة (400/11) رقم 1729 بمدينة البريقة الجديدة للسرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

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وأضافت أنه جرى فتح محضر في الواقعة، حيث تمكن عناصر التحريات من التعرف على المتهمين وضبطهما، واعترفا بما نسب إليهما، وجرى استرجاع المسروقات وإحالتهما إلى النيابة العامة للاختصاص.