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شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 ديسمبر 2022, 12:40 صباحا
شكوى دولية ضد سياسيين أوروبيين متهمين بـ«التآمر» مع السواحل الليبي
صورة جوية التقطت في 30 يونيو تظهر خفر السواحل الليبيين بالقرب من قارب مهاجرين في منطقة البحث والإنقاذ في مالطا. (أ ف ب)
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تلقت المحكمة الجنائية الدولية شكوى جديدة ضد 6 سياسيين أوروبيين رفيع المستوى، بتهم التآمر مع خفر السواحل الليبي لصد اللاجئين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بشكل غير قانوني، حيث تضمنت الشكوى توثيق 12 حادثة.

قدّم الشكوي المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو منظمة ألمانية غير حكومية، ضد رئيسة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزيري داخلية إيطاليا الحالي والسابق ورئيس وزراء مالطا الحالي والسابق، وفق ما نقلت جريدة «الغارديان» البريطانية مساء الأربعاء.

اتهام السياسيين بارتكاب «الجرائم ضد الإنسانية»
وتتهم المنظمة هؤلاء السياسيين بارتكاب العديد من «الجرائم ضد الإنسانية» بين 2018 و2021، من خلال اعتراض القوارب بشكل منهجي في البحر الأبيض المتوسط وإعادة اللاجئين إلى الاحتجاز في ليبيا.

وعاد التقرير إلى بدء عمليات صد المهاجرين منذ فبراير 2017، عندما أبرمت الحكومة الإيطالية اتفاقا مع ليبيا، عرضت فيه تمويل وتجهيز وتدريب خفر السواحل لاعتراض السفن وإعادة القوارب إلى بلد، قالت وكالات الإغاثة إنهم تعرضوا فيه للانتهاكات والتعذيب.

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ومن ضمن من جرى تسميتهم في الشكوى كـ«متآمرين» وراء مخطط الإعادة، ماركو مينيتي الذي كان وزير الداخلية الإيطالي وقت الاتفاق، إلى جانب ماتيو سالفيني الزعيم اليميني المتطرف الذي شغل منصب وزير الداخلية في 2018-2019 ورئيس أركانه آنذاك، وماتيو بينتيدوسي الذي يشغل الآن منصب وزير الداخلية.

ونفى مينيتي في تصريح لصحيفة «الغارديان» علمهبخصوص الشكوى، مشيرًا إلى أن الاتفاق وقعه رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني آنذاك ونظيره بحكومة الوفاق فايز السراج، لذلك ووفق جميع السجلات فانه ليس الموقِّع.

وأثبت الاتفاق نجاحه في الحد من الهجرة، حيث انخفض عدد الوافدين إلى الشواطئ الجنوبية لإيطاليا خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة 81%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. كما جرى تجديد الإجراء لمدة عامين آخرين في عام 2020 ومرة أخرى في وقت سابق من الشهر الماضي لمدة عام، فيما يكلف الاتفاق إيطاليا 13 مليون يورو سنويا.

توثق 12 حادثة اعتراص مهاجرين
وكجزء من الشكوى قدمت منظمة حقوق الإنسان الألمانية أدلة توثق 12 حادثة جرة فيها اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الصور الجوية والمكالمات اللاسلكية التي جرى اعتراضها وتشير إلى تواطؤ بين السلطات الأوروبية وخفر السواحل الليبي.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن فحوى إحدى هذه المكالمات بتاريخ 12 فبراير 2020، وقتها يبدو أن إحدى طائرات «فرونتكس» التابعة للاتحاد الأوروبي تتواصل مع حرس السواحل الليبي بشأن قارب، واختتم بأن «المهمة مكتملة» بعد اعتراضها.

اعتراض 35 ألف شخص خلال 2022
وعلَّق أستاذ القانون وسياسات الهجرة بجامعة لويس في روما كريستوفر هاين، قائلاً إن «هذه الصفقة تتماشى تماما مع سياسة الاتحاد الأوروبي، إنها اتفاقية ثنائية، لكنها مدعومة وممولة بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي»، لافتًا إلى أنّ عشرات الآلاف من الأشخاص جرى اعتراضهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ عام 2017، مع اعتراض 35 ألف شخص حتى الآن هذا العام.

من جانبه، رفض ناطق باسم سالفيني التعليق على الشكوى لـ«الغارديان»، بحجة أنه لا يمكنه التعليق على شكوى قانونية لم يطلع عليها بعد. كما جرى إدراج أسماء رئيس وزراء مالطا الحالي روبرت أبيلا، وسلفه جوزيف موسكات، وفيديريكا موغيريني والمدير التنفيذي السابق لوكالة الحدود الأوروبية فرونتكس فابريس ليجيري.

وحسب التقرير البريطاني، فإنه في حال قبول الشكوى، فمن الممكن نظريًا أن يصبح السياسيين والمسؤولين المدرجين في القائمة مشتبه بهم جنائيًا، ويتم استدعاؤهم للمثول أمام محكمة دولية مقرها هولندا.

يذكر أن مسؤولي وكالات الاتحاد الأوروبي يتمتعون عموما بالحصانة من الإجراءات القانونية للأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، في حين الاتفاق بين المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الأوروبية يسمح بالفعل بالتنازل عن الحصانة في ظروف معينة.

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