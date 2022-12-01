شاهد في «هذا المساء»: تصريحات الكبير.. تبرير للخارج أم تحدي لخصومه في الداخل؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الخميس، الضوء على تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، التي وضّح فيها سبب عدم توحيد «المركزي» وتعديل سعر الصرف والدين العام.

وأرجع الكبير في مقابلة مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية نشرت اليوم الخميس، عدم توحيد مصرف ليبيا المركزي حتى الآن إلى «الانقسام السياسي» الذي تشهده ليبيا هذا العام، مرجحا أن تستأنف عملية التوحيد «بمجرد عودة الاستقرار السياسي، حتى لو كان نسبيا».

وقال إن حجم الدين العام الحالي في ليبيا «لم يتغير، وهو عند حوالي 155 مليار دينار»، أي ما يعادل 31.7 مليار دولار، لافتا إلى أن «الأوضاع السياسية والاقتصادية تجعل من الصعب على المركزي النظرَ في تعديل سعر الصرف، خاصة في ظل التهديدات المستمرة وإقفال النفط وحجب إيراداته»، مشيرًا إلى أن ليبيا بحاجة إلى تعزيز إنتاج النفط لإقرار خطة تنموية شاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.

ولاستقراء أسباب ومآلات هذه التصريحات، فتح البرنامج نقاشًا مع كل من: المتابع للشأن العام عبدالعظيم البشتي ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، وعضو الفريق الاقتصادي لمؤتمر برلين التابع للأمم المتحدة فوزي عمار.

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