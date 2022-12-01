«داخلية الوحدة» تختتم دورة تدريبة عن الأمن الانتخابي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، اختتام دورة تدريبية في مجال «تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي» التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة بنغازي، واستهدفت 30 ضابطة وضابطة صف من منتسبات الوزارة بالمنطقة الشرقية.

حضر حفل الاختتام وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي، ورئيس مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي أحمد الجالي، والمنسق الأمني بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات العميد خالد الزربوط، ومدير فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية اللواء جمال العمامي، ومعاون مدير إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية العميد عماد العيساوي، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- دورة تدريبية لضابطات الشرطة حول تعزيز مفهوم الأمن الانتخابي

العبدلي: وزارة الداخلية جسم واحد لا يقبل التجزئة

وثمن وكيل وزارة الداخلية، في كلمة خلال الحفل، المجهودات المبذولة من أجل الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، مؤكداً أن «وزارة الداخلية جسم واحد لا يقبل التجزئة تقوم بأعمالها وفقاً للقانون وتنأى بنفسها عن أي خلافات سياسية».

جانب من اختتام الدورة التدريبية، الخميس 1 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اختتام الدورة التدريبية، الخميس 1 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اختتام الدورة التدريبية، الخميس 1 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اختتام الدورة التدريبية، الخميس 1 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)

جانب من اختتام الدورة التدريبية، الخميس 1 ديسمبر 2022 (وزارة الداخلية)